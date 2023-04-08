وفد من الحكومة الاتحادية يزور السليمانية على خلفية احداث المطار

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وفد من الحكومة الاتحادية برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي اليوم السبت مدينة السليمانية وذلك على خلفية أحداث مطارها.

وقال النائب كاروان يارويس في بيان اليوم، أنه وبأمر رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني سيزور السليمانية وفد عراقي رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي للتحقيق في أحداث المطار.

واضاف انه من المقرر أن يشكل مجلس النواب العراقي لجنة لتقصي الحقائق من اللجان المختصة في البرلمان وزيارة السليمانية.

وتعرض مطار السليمانية الدولي أمس الجمعة إلى قصف مجهول لم يسفر عن سقوط ضحايا وإصابات سوى اندلاع حريق تم اخماده لاحقا.