سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفد من الحزب الديمقراطي يجتمع مع الاتحاد الوطني في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-05T09:11:13+0000
وفد من الحزب الديمقراطي يجتمع مع الاتحاد الوطني في السليمانية

شفق نيوز/ زار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لمناقشة جملة من الأمور المتعلقة بالانتخابات المقبلة وملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية إن وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مؤلف من (خسرو كوران، هيمن هورامي، صاحب قهرمان، رزكار كوران، وآنا ملا خالد)، للاجتماع مع وفد الاتحاد المؤلف من (رزكار حاجي، تلار لطيف، زياد جبار، سليمان مصطفى ويوسف كوران).

واضاف ان الاجتماع سيناقش ملف انتخابات برلمان كوردستان والقضايا المتعلقة به والمتمثلة بقانون مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع الحزبان في أربيل بعد ظهر اليوم، لمناقشة ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

related

الديمقراطي الكوردستاني يرد على رسالة الاتحاد الوطني بملف محافظ كركوك

Date: 2019-06-25 23:17:15
الديمقراطي الكوردستاني يرد على رسالة الاتحاد الوطني بملف محافظ كركوك

الحزب الديمقراطي يبحث تكوين تكتل كوردي موحد لتشكيل الحكومة العراقية

Date: 2021-10-18 07:36:05
الحزب الديمقراطي يبحث تكوين تكتل كوردي موحد لتشكيل الحكومة العراقية

الديمقراطي والوطني يبحثان الموقف الكوردي من تحالفات تشكيل الحكومة العراقية

Date: 2021-12-19 12:39:56
الديمقراطي والوطني يبحثان الموقف الكوردي من تحالفات تشكيل الحكومة العراقية

حزبان كورديان: ننتظر اتفاقاً شاملاً لانتخاب محافظ كركوك

Date: 2019-09-29 12:58:01
حزبان كورديان: ننتظر اتفاقاً شاملاً لانتخاب محافظ كركوك

تقارب بين قطبي كوردستان تجاه ملفات الحكومة الاتحادية

Date: 2021-12-23 06:26:43
تقارب بين قطبي كوردستان تجاه ملفات الحكومة الاتحادية

بمبادرة من رئيس الإقليم.. اجتماع بين الحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني

Date: 2020-08-10 11:11:07
بمبادرة من رئيس الإقليم.. اجتماع بين الحزب الديمقراطي والإتحاد الوطني

"البارتي" يرد على الخزعلي: لولا احترامنا لعبدالمهدي والاجواء الايجابية لما صبرنا وسكتنا

Date: 2019-10-17 18:53:36
"البارتي" يرد على الخزعلي: لولا احترامنا لعبدالمهدي والاجواء الايجابية لما صبرنا وسكتنا

الاتحاد الوطني يرد على بيان الديمقراطي بشأن انتخاب رئيس كوردستان

Date: 2019-05-28 22:54:17
الاتحاد الوطني يرد على بيان الديمقراطي بشأن انتخاب رئيس كوردستان