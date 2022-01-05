وفد من الحزب الديمقراطي يجتمع مع الاتحاد الوطني في السليمانية

شفق نيوز/ زار وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأربعاء، المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني لمناقشة جملة من الأمور المتعلقة بالانتخابات المقبلة وملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وقال مراسل شفق نيوز في السليمانية إن وفد من الحزب الديمقراطي الكوردستاني مؤلف من (خسرو كوران، هيمن هورامي، صاحب قهرمان، رزكار كوران، وآنا ملا خالد)، للاجتماع مع وفد الاتحاد المؤلف من (رزكار حاجي، تلار لطيف، زياد جبار، سليمان مصطفى ويوسف كوران).

واضاف ان الاجتماع سيناقش ملف انتخابات برلمان كوردستان والقضايا المتعلقة به والمتمثلة بقانون مفوضية الانتخابات وقانون الانتخابات.

ومن المقرر أن يجتمع الحزبان في أربيل بعد ظهر اليوم، لمناقشة ملف تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.