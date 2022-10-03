وفد من التصنيع الحربي الاتحادي في اربيل

شفق نيوز/ وصل الى اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين، وفد عسكري رفيع برئاسة رئيس هيئة الصناعات الحربية محمد صاحب الدراجي لإجراء مشاورات مع وزارة البيشمركة في حكومة الإقليم.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان وكيل وزارة البيشمركة سربست لزكين استقبل في مطار اربيل الدولي وفدا عسكريا من وزارة الدفاع العراقية يضم رئيس هيئة الصناعات الحربية محمد صاحب الدراجي والمدير العام للصناعات الحربية جلال عباس حسين.

وأضاف البيان ان وفد وزارة البيشمركة ضم ايضا الامين العام للوزارة اللواء الركن بختيار محمد صديق، لافتا الى ان من المقرر أن يجري الوفد العسكري التابع لوزارة الدفاع يوم غد الثلاثاء عدد من الاجتماعات مع كبار مسؤولي وزارة البيشمركة.