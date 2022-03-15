وفد من البرلمان العراقي يصل الى اربيل لتفقد أضرار القصف الإيراني

شفق نيوز/ وصل وفد من مجلس النواب العراقي، صباح اليوم، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان للإطلاع على أضرار القصف الصاروخي الإيراني.

ويضم الوفد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، ونائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله، وعدداً من النواب.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن عضو هيئة رئاسة البرلمان هيمن هورامي، وهيمن قادر نائب رئيس محافظ أربيل، ورؤساء الكتل البرلمانية الكوردستانية استقبلوا الوفد في مطار أربيل الدولي.

وأضاف أن الوفد سيتفقد موقع القصف الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني على أربيل إضافة إلى أن سيزور سوق أربيل الكبير للإطلاع عن كثب على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان.

وتأتي هذا الزيارة عقب اجراء رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي برفقة وفد حكومة رفيع يضم وزيري الداخلية والدفاع اربيل على خلفية القصف ولقائه قادة كوردستان كلا من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني.

وتعرضت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، ليل السبت على الأحد 13 من شهر آذار الجاري، إلى هجوم بـ 12 صاروخاً باليستياً "بعيدة المدى"، انطلقت من خارج الحدود العراقية، وسقطت في محيط القنصلية الأمريكية ومحطة كوردستان 24 بمصيف صلاح الدين، ما أسفر عن أضرار مادية في المباني والمنازل.

وتبنى الحرس الثوري الايراني، يوم الأحد، رسمياً الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، برئاسة مسرور بارزاني، قد أكد في وقت سابق، أن الموقع الذي استهدفه الحرس الثوري الإيراني في محافظة أربيل، موقعاً مدنياً وليست قاعدة إسرائيلية، وذلك رداً على بيان للحرس أدعى ذلك.