وفد من اقليم كوردستان يشارك في افتتاح منافسات أولمبياد باريس 2024

شفق نيوز/ يشارك وفد من اقليم كوردستان صحبة محافظ اربيل اوميد خوشناو في حفل افتتاح منافسات الالعاب الاولمبية في باريس 2024.

فبهدف الاستعداد لآلية مشاركة وفد إقليم كوردستان صحبة محافظي إقليم كوردستان ومحافظ اربيل على وجه الخصوص، عقد اليوم السبت مؤتمر صحفي في مبنى القنصلية الفرنسية في اربيل بحضور القنصل الفرنسي يان برايم ومحافظ اربيل اوميد خوشناو، وتم خلال المؤتمر الاشارة الى أن من تجليات علاقات الصداقة والتنسيق المتين بين اقليم كوردستان ودولة فرنسا على مستوى قيادات الجانبين اصبحت سببا للتنسيق الدائم وكيفية حضور وفد وضيوف على مستوى الجانبين في المناسبات والمجالات الخاصة.

وقال محافظ اربيل في المؤتمر الصحفي الذي حضرته وكالة شفق نيوز، ان ذاكرة الفرد الكوردي لن تنسى أبداً المساعدات التي قدمتها فرنسا في المراحل المختلفة وفي الأحداث المتنوعة، تلك المساعدات التي كانت جزءا من أسباب البقاء على قيد الحياة ومن بينها مساعدة الكورد خلال عمليات الانفال سيئة الصيت والقصف الكيمياوي وكذلك ذهاب الكوردستانيين الى فرنسا وخصوصا المساعدات التي قدمتها السيدة دانيال ميتران كأم للكورد.

واضاف خوشناو؛ انه بعد التنسيق بين اقليم كوردستان ودولة فرنسا واليوم في التشكيلة التاسعة لحكومة الاقليم وصل هذا التنسيق الى مرحلة جديدة ويتم خلالها تقديم كل أنواع المساعدات، وفيما يخص منافسات أولمبياد 2024 التي تعد حدثا رياضيا عالميا ويشارك فيها وفد اقليم كوردستان ويرافقهم محافظ اربيل، في البداية سيعقد اجتماع بين جميع الضيوف في رئاسة بلدية باريس وبعدها سيشارك في حفل افتتاح المنافسات.