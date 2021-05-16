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وفد أمريكي يؤكد مواصلة دعم البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-05-16T18:48:27+0000
وفد أمريكي يؤكد مواصلة دعم البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء يوم الأحد، وفداً أمريكياً رفيع المستوى ضم القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، والممثلة الخاصة بالإنابة لشؤون سوريا إيمي كترونا، ومديرة شؤون العراق وسوريا في مجلس الأمن القومي زهرة بيل.

وجرى في اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في العراق وسوريا، وتمت مناقشة سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة، بحسب بيان لمكتب بارزاني.

وأكد الوفد الأمريكي مواصلة دعم قوات البيشمركة في التصدي لإرهابيي داعش، كما شدد على ضرورة تفعيل مراكز التنسيق المشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي.

وفي جانب آخر من اللقاء، تم تسليط الضوء على العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأهمية الالتزام بقانون الموازنة العامة الاتحادية، وإرسال المستحقات المالية لإقليم كوردستان.

كذلك ناقش الاجتماع مستجدات الوضع في سوريا، وشدد الجانبان على ضرورة مواصلة الحوار بين الأطراف الكوردية السورية من أجل تعزيز حرية العمل السياسي والتعددية وتقاسم السلطة.

وفي سياق آخر، أعرب الجانبان عن دعمهما لحرية الإعلام والتعبير إلى جانب احترام حقوق الإنسان وعمل منظمات المجتمع المدني، التي هي صورة مشرقة لإقليم كوردستان وأي مجتمع ديمقراطي آخر.

وحول قضية محكومي بادينان، أشار رئيس الحكومة إلى أنها مسألة قانونية بحتة ويجري التعاطي معها على هذا الأساس، وأبدى دعمه واحترامه وتقديره لعمل الدبلوماسيين في إقليم كوردستان.

وبيّن رئيس الحكومة أن السلوك غير القانوني للمحكومين وإساءة استخدام علاقاتهم واتصالاتهم لن يثير أي شكوك إزاء الأطراف الدبلوماسية، وقال إن حكومة إقليم كوردستان تقدر عمل الدبلوماسيين وتوفر لهم كل ما يحتاجونه من تسهيلات في الإقليم.

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