وفد أمريكي "رفيع" يزور دهوك لمتابعة وضع النمر "زاگروز" النادر

شفق نيوز/ أعلن مسؤول منظمة كوردستان لحماية حقوق الحيوان، الدكتور سليمان تمر، يوم الأربعاء، عن زيارة وفد أمريكي رفيع المستوى لمحافظة دهوك، لمتابعة وضع النمر "زاگروز" النادر في حديقة حيوان المحافظة، والذي تم استقدامه من قبل دائرة البيئة بالتعاون مع المنظمة.

وأوضح تمر لوكالة شفق نيوز، أن "الوفد ضم الخبير في تطوير حدائق الحيوانات العالمية، اندي بلو، والصحفية والمراسلة الامريكية، داكمر، حيث ركزت الزيارة على عدة اهداف من بينها تقييم الحالة الصحية والتغذية للنمر، ومدى تكيفه مع بيئته الى جانب تحسين بيئة القفص من خلال تطوير بنيته واضافة عناصر تحفيزية تساعده على التأقلم، كما تمت مناقشة مستقبل النمر (زاگروز) لضمان استمرارية رعايته وتأمين بيئة مناسبة له مع تقدمه في العمر".

وأشار تمر، إلى أن "هذه الجوانب جرت دراستها بالتعاون مع قيادة حماية البيئة في دهوك، وبمشاركة الخبير البيطري البريطاني الدكتور سليمون"، مؤكداً أن "الدراسات ستستكمل خلال الفترة المقبلة لوضع خطة شاملة تتضمن رفاهية وسلامة النمر الفارسي داخل الحديقة".

يذكر أن هذا النمر تم اصطياده من قبل أحد الفلاحين في منطقة باتيفا شمال زاخو حيث وقع في أحد الافخاخ عام 2021، وبعد تدخل السلطات المعنية تم نقله الى حديقة الحيوانات في دهوك لضمان رعايته وحمايته، ويعد هذا النمر من الفصائل النادرة المعروفة باسم نمر زاگروز، حيث يقدر عددها بحوالي ألف فرد فقط موزعين في مختلف دول العالم.