وفد إمرالي ينقل رسالة عبد الله أوجلان إلى رئيس إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلن وفد "إمرالي"، عقب لقائه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، إيصال رسالة من الزعيم الكوردي عبد الله أوجلان إلى رئيس الإقليم والتي تضمنت رؤيته بشأن عملية السلام.

ووفد "إمرالي" هو مجموعة من السياسيين أو الشخصيات التي كانت تزور زعيم حزب العمال الكوردستاني (PKK) عبد الله أوجلان، في سجن إيمرالي بتركيا، حيث يقضي عقوبة السجن المؤبد منذ عام 1999.

وقال رئيس الوفد كسكين بايندر، في حديثه للصحفيين، إن "اللقاء تناول القضية الكوردية وأهمية نجاح عملية السلام".

وأشار بايندر، إلى أن "نجاح هذه العملية يعد ضرورياً لجميع أبناء الشعب الكوردي".

من جانبه، أكد نيجيرفان بارزاني دعمه الكامل لإنجاح عملية السلام، مؤكداً أهمية إيجاد حلول سلمية تخدم استقرار المنطقة وحقوق الشعب الكوردي.

وفي وقت سابق، استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في منتجع صلاح الدين وفد إمرالي برئاسة بروين بولدان، حيث تم مناقشة الأوضاع السياسية وعملية السلام في تركيا، بالإضافة إلى تفاصيل اجتماعات الوفد مع أوجلان.

وقال بارزاني خلال اللقاء إن "عملية السلام مهمة، ويجب التعاون بين جميع الأطراف لإنجاحها، وأنا على استعداد لدعم هذه الجهود".