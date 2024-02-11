وفد "محاسبي" من حكومة كوردستان يصل الى بغداد

شفق نيوز/ وصل وفد "محاسبي" مشترك من وزارتين وديوان الرقابة المالية في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، إلى العاصمة الاتحادية بغداد.

وقالت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "وفدا فنيا من حكومة إقليم كوردستان مكون من وزارة المالية والاقتصاد ووزارة الثروات الطبيعية وديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان وصل إلى بغداد".

واضاف ان "الوفد يشكل فريقا مشتركا لاستكمال الإجراءات المالية والمحاسبية بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية".

وسيشارك الوفد خلال زيارته الى بغداد التي تستغرق عدة أيام، في دورات عدة مع الفرق المشاركة لوزارة المالية العراقية وديوان الرقابة المالية العراقي.