وفد إماراتي في أربيل لبحث العلاقات السياسية والتجارية

شفق نيوز- أربيل

بحث محافظ أربيل أوميد خوشناو، يوم الاثنين، مع وفد إماراتي رفيع المستوى، العلاقات المشتركة مع إقليم كوردستان، على المستوى السياسي والتجاري.

وقال مكتب المحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ أربيل أوميد خوشناو، برفقة القنصل العام لدولة الإمارات في أربيل الشيخ بشير فرحان، ومدير مطار أربيل أحمد هوشيار، استقبلوا وفداً رفيعاً من دولة الإمارات برئاسة عبدالله لوتاه، نائب الوزير ومدير مكتب التنسيق في مجلس الوزراء الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة.”

وأشار البيان إلى أن "زيارة الوفد الإماراتي تأتي في إطار جهود إقليم كوردستان ودولة الإمارات لتعزيز العلاقات السياسية والتجارية بين الجانبين، ومن المقرر أن يعقد الوفد عدداً من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع مسؤولي إقليم كوردستان".