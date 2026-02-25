وفد ألماني رفيع لنيجيرفان بارزاني: ننظر باهتمام الى استقرار إقليم كوردستان والعراق كافة

شفق نيوز - اربيل

التقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأربعاء، جيزا أندرياس فون غاير، وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية والوفد المرافق له.

وذكرت رئاسة الإقليم في بيان، انه في اجتماع جرى بينهما، تم بحث تطوير علاقات ألمانيا مع العراق وإقليم كوردستان، وآخر مستجدات الوضع السياسي في العراق وإقليم كوردستان، والعلاقات بين أربيل وبغداد وأوضاع المنطقة.

وأكد الوفد الضيف أن ألمانيا تنظر باهتمام إلى استقرار العراق وإقليم كوردستان، وأعربوا عن رغبة بلادهم في استمرار تعاونهم المشترك في المجالات المختلفة.

من جانبه، شكر الرئيس نيجيرفان بارزاني مساعدات ودعم ألمانيا لإقليم كوردستان في المجالات كافة، كما أكد على أهمية الحل السلمي للمشاكل وحماية استقرار المنطقة.

وكانت تهديدات ومخاطر داعش، وأوضاع سوريا وعدة قضايا تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين، محوراً آخر للاجتماع الذي حضره سفير ألمانيا في العراق، والقنصل العام الألماني في إقليم كوردستان.