وفد ألماني رفيع المستوى يقدم مشروعا لدعم النساء الإيزيديات وتعزيز العلاقات مع كوردستان

شفق نيوز- أربيل

كشف وفد ألماني رفيع المستوى، يوم الأحد، عن مشروع لدعم النساء الإيزيديات من ضحايا تنظيم "داعش"، إلى جانب عدة مشاريع أخرى تُنفذ في محافظة دهوك، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع إقليم كوردستان.

وذكر بيان لوزارة الداخلية في إقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوزير ريبر أحمد، استقبل وفداً رفيع المستوى من إقليم بادن-فورتمبيرغ الألماني الاتحادي، برئاسة وزير الدولة فلوريان هاسلر، وعضوين من برلمان الإقليم، وبمساعدة القنصل العام لألمانيا في أربيل.

وفي اللقاء قدّم وزير الداخلية شكره وتقديره من شعب وحكومة إقليم كوردستان للوفد الضيف، مؤكداً على العلاقات الطويلة والتعاون المستمر الذي تقدمه جمهورية ألمانيا الاتحادية لإقليم كوردستان.

كما تم تناول المستجدات المتعلقة بالوضع السياسي الداخلي في العراق وتداعياته على منطقة الشرق الأوسط.

وتطرق الحديث إلى معاناة مواطني إقليم كوردستان نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة الناجمة عن تقليص الميزانيات ورواتب الموظفين. كما ناقش الجانبان المشاريع الإستراتيجية التي تعتزم حكومة الإقليم التاسعة برئاسة مسرور بارزاني تنفيذها لتجاوز الأزمات، لا سيما في مجالات حل أزمة الكهرباء، مياه الشرب، تطوير شبكات الطرق، إدارة الكوارث واللاجئين، معالجة ملف الجفاف وتغير المناخ عبر بناء العديد من السدود والمنشآت المائية.

وكذلك نوقش تطوير قطاعات السياحة والزراعة كمصادر إضافية للدخل وفرص العمل.

وأشاد الوفد الضيف بالعلاقات بين الإقليمين، وعرَض مشروعاً إقليمياً لتقديم دعم وحلول للنساء الكورد الإيزيديات ضحايا "داعش"، إلى جانب عدة مشاريع أخرى تُنفذ في محافظة دهوك.

كما أعرب الوفد عن ارتياحه للأمن والاستقرار في الإقليم، وأشاد بالتعايش الديني والقومي والمذهبي في كوردستان، معتبرين ذلك نقطة مضيئة في واقع المنطقة.

وأبدى الوفد استعداده لإجراء دراسات حول فرص الاستثمار والتعاون المشترك في مجالي الزراعة والسياحة، ووجّه دعوة رسمية إلى رێبەڕ أحمد لزيارة إقليمهم للاطلاع عن قرب على أوضاعهم.

كما أبدوا استعدادهم لدعوة الجهات المعنية في إقليم كوردستان للمشاركة في فعالياتهم التجارية والصناعية والسياحية والزراعية.