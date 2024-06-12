وفد لشركات فرنسية يزور بغداد وأربيل قريباً

شفق نيوز/ أعلن السفير الفرنسي الجديد لدى العراق، باتريك دوريل، يوم الأربعاء، أن وفداً من شركات بلاده سيزور بغداد وأربيل قريباً لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار.

وذكر مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الأخير استقبل السفير الفرنسي الجديد، وفي مستهل الاجتماع، هنأ بارزاني السفير الفرنسي بتسلّم عمله الجديد، متمنين له التوفيق والنجاح في مهامه الدبلوماسية من أجل مواصلة تعزيز أواصر الصداقة بين فرنسا وإقليم كوردستان.

من جانبه، جدد السفير الفرنسي استعداد بلاده لتوثيق العلاقات الثنائية، مشيراً إلى زيارة وفد يمثل الشركات الفرنسية إلى العراق وإقليم كوردستان في المستقبل القريب، بهدف تعزيز التبادل التجاري والاستثمار.

وتناولنا الاجتماع ملف انتخابات برلمان كوردستان، حيث تم التأكيد على أهمية إجرائها في موعد مناسب من العام الحاري، مع ضرورة مشاركة جميع الأطراف والمكونات فيها، وضمان أن تكون عملية انتخابية حرة ونزيهة تحظى بمصداقية الجميع.

كذلك ناقش الطرفان القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية مع التشديد على حلها استناداً إلى الدستور، وتأمين الحقوق والمستحقات المالية للإقليم.