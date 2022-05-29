وفد كوردي يحط في بغداد لحسم هذا الملف

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، يوم الأحد، أن الوزير سامان البرزنجي ووزير الصحة الاتحادي بالوكالة هاني العقابي، أجريا مباحثات مشتركة لحل المشكلات العالقة بين الجانبين.

جاء ذلك، خلال اتصال هاتفي أجراه البرزنجي، مع وزير الصحة الاتحادي، بشأن شؤون الوزارتين وزيادة التنسيق بينهما، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وجاء في البيان، أن "وفدا من وزارة الصحة بإقليم كوردستان، توجه إلى بغداد، الليلة، ومن المقرر أن يعقد غدا الاثنين سلسلة لقاءات مع وزير الصحة الاتحادي والمسؤولين المعنيين".

وأضاف البيان، أن هذه الزيارة تهدف إلى "حل المشكلات المعلقة، وزيادة التنسيق لتأمين الأدوية والمستلزمات الطبية والأجهزة والمشاريع الخدماتية لإقليم كوردستان".