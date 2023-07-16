وفد كوردي إلى بغداد لبحث مستحقات كوردستان

شفق نيوز/ توجه وفد من حكومة إقليم كوردستان، مساء يوم الأحد، الى العاصمة الاتحادية بغداد.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح في حديث للصحفيين تابعته وكالة شفق نيوز ان "الوفد سيعقد يوم غد الاثنين اجتماعا مع مسؤولي الحكومة الاتحادية بمكتب رئيس مجلس وزراء ببغداد، ومن المتوقع أن يتم نقل جزء من هذه الاجتماعات الى الاقليم ايضا".

واضاف صباح ان "رئيس وزراء الإقليم ورئيس وزراء الحكومة الاتحادية تباحثا حول المستحقات المالية للإقليم، لذا كان من الضروري وجود وفد رفيع المستوى في بغداد ".