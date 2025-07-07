وفد كوردي في بغداد مجدداً لمناقشة بنود الاتفاق مع حكومة السوداني

شفق نيوز - بغداد/ أربيل

وصل وفد حكومة إقليم كوردستان، إلى بغداد يوم الاثنين، للمرة الثانية خلال أسبوعين، بهدف مناقشة آخر جهود التوصل إلى اتفاق حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ووفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن الوفد نقل رد حكومة الإقليم على المقترحات التي قدمتها الحكومة الاتحادية، تمهيدًا لبدء النقاش بشأنها والتوصل إلى تفاهم مشترك.

وتأتي هذه التطورات في وقت يُتوقع فيه أن يعقد مجلس الوزراء العراقي، غداً الثلاثاء، جلسته الاعتيادية، حيث من المحتمل التصويت خلال الجلسة على الصيغة النهائية للاتفاق بين أربيل وبغداد.