وفد كوردي في بغداد للتباحث حول التعداد

شفق نيوز/ وصل وفد من حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين إلى العاصمة الاتحادية بغداد، للتباحث حول ملف التعداد السكاني المقرر إجراؤه في يوم 20 تشرين الثاني المقبل.

وذكرت وزارة التخطيط الكوردستانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفداً حكومياً كوردياً يتكون من جهات مختصة بوزارة التخطيط وصل ظهر اليوم إلى بغداد".

وأضافت أن "الزيارة تأتي بهدف مناقشة مسألة التعداد السكاني العام في العراق الذي سيتضمن محافظات إقليم كوردستان أيضاً".

ومن المقرر انطلاق عملية التعداد العام للسكان في عموم العراق في 20 من تشرين الثاني المقبل.