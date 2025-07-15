وفد كوردي رفيع يصل بغداد برئاسة بافل طالباني لحسم ملف الرواتب والنفط

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

كشف مصدر مطلع، مساء الثلاثاء، عن زيارة وفد كوردي رفيع المستوى إلى العاصمة الاتحادية بغداد لمناقشة الملفات العالقة، لا سيما ملف الرواتب وتصدير نفط الإقليم.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الوفد يرأسه بافل طالباني ويرافقه عدد من المسؤولين والمعنيين بالملفات الخلافية، وذلك للقاء المسؤولين في بغداد يتقدمهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والجهات المعنية ببعض الملفات الشائكة بين الجانبين لحلحلتها.

وبحسب المعلومات التي أوردها المصدر، فأن الكورد حصلوا على وعود بدفع راتب شهر واحد من اصل شهرين بشكل اولي، وتحديدا راتب شهر ايار الماضي.

وأضاف المصدر، أن هذه المبادرة ستكون نقطة الانطلاق لحلحلة الخلافات والملفات العالقة بين بغداد والاقليم

وكان وفد من حكومة إقليم كوردستان قد وصل إلى بغداد، يوم الاثنين الماضي 7 تموز 2025، للمرة الثانية خلال أسبوعين، في إطار جهود مستمرة للتوصل إلى اتفاق مع حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

ويقول مراقبون، إن ملف رواتب موظفي إقليم كوردستان قد يتحول إلى "قنبلة موقوتة" تهدد استقرار الحكومة الاتحادية الحالية، خصوصاً وأن أكثر من 70 يوماً مضت دون أن يتقاضى نحو مليون ونصف المليون موظف في الإقليم مستحقاتهم المالية، في مشهد يكشف هشاشة العلاقة بين بغداد وأربيل رغم مرور أكثر من عشرين عاماً على إقرار الدستور العراقي.