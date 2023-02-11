وفد كوردي رفيع المستوى يصل بغداد لاستئناف المفاوضات حول الملفات العالقة

شفق نيوز/ أعلن ال‏متحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، مساء اليوم السبت، عن وصول وفد كوردي رفيع المستوى إلى العاصمة بغداد لاستئناف الحوار حول أبرز الملفات العالقة بين الإقليم والمركز، وأبرزها الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز.

وقال عادل في تصريح للموقع الرسمي لحكومة الإقليم، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني وجهّ بتشكيل وفد ‏الوفد برئاسة وزير المالية آوات جناب، ووزير الكهرباء والثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم اوميد صباح، إضافة إلى المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم وعدداً من كوادر الوزارات".

وبين أن "الوفد سيناقش أولاً آخر مستجدات قانون الموازنة الاتحادية وحصة الإقليم فيها، وقانون النفط والغاز، والمادة 140، وتعويض أهالي اقليم كوردستان المتضررين من سياسات النظام السابق".

وأشار إلى أن "‏الوفد سيبقى في بغداد لعدة ايام لمناقشة هذه الملفات"، مضيفاً "نأمل أن نتمكن من استحصال استحقاقات إقليم كوردستان بالتفاوض مع الحكومة الاتحادية".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بتوجيه من رئيس وزراء اقليم كوردستان مسرور بارزاني من المقرر ان يزور وفد من حكومة الاقليم بغداد مساء اليوم السبت للتفاوض حول الملفات العالقة بين الجانبين.

وأوضح أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات الرسمية لحكومة الاقليم الى بغداد بهدف التوصل إلى اتفاق حول قانون النفط والغاز والموازنة والمستحقات المالية لاقليم كوردستان اضافة الى عدد من المسائل الاخرى.

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل قد أعلن في مطلع شهر شباط الجاري، أن وفدا من حكومة الإقليم سيزور العاصمة بغداد لمواصلة الحوارات بهدف حلّ الخلافات والقضايا العالقة مع الحكومة الاتحادية وحسم مسألة مرتبات الموظفين وحصة الإقليم في الموازنة المالية للعام 2023.