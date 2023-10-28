وفد كوردي الى بغداد لحسم "قرض الرواتب" وحكومة الإقليم: لن نبقى صامتين

شفق نيوز/ قررت حكومة اقليم كوردستان، ارسال وفد الى بغداد منتصف الأسبوع الجاري من أجل حسم مبلغ القرض النقدي الذي اتفقت مع الحكومة الاتحادية على ارساله لدفع رواتب الموظفين.

وجاء في بيان للمتحدث باسم حكومة الاقليم بيشوا هورامي، ورد لوكالة شفق نيوز، انه "كان مقررا ارسال مبلغ 700 مليار دينار لرواتب الموظفين في اقليم كوردستان الأسبوع الماضي، مستدركا انه "مرة وخلافا لجميع التصريحات والأحاديث داخل الاجتماعات واتفاق ارسال المبلغ، تم تأخر ارسال المبلغ".

واوضح البيان ان "وفدا من الإقليم سيتوجه الاسبوع الحالي الى بغداد وان الحكومة الاتحادية تجتمع يوم الثلاثاء المقبل ونريد اصدار قرار نهائي وجذري بهذا الصدد ولا يتم إيذاء موظفي الاقليم والتسبب لهم بالمصاعب".

وأضاف هورامي ان "المدة الماضية اظهرت فيها حكومة الإقليم نواياها الواضحة للاتفاق والتوصل لنتيجة مع الحكومة الاتحادية، ولم يتبق شيء تفعله حكومة الإقليم، مستدركا انه اذا استمرت الامور بهذه الشاكلة، فإن حكومة الاقليم لن تتمكن من البقاء صامتة تجاه خرق الحقوق الدستورية لشعب اقليم كوردستان".

وأعلن وزير المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان آوات شيخ جناب نوري، يوم الخميس 19 تشرين الأول الجاري، أن الحكومة الاتحادية سترسل 700 مليار دينار الأسبوع المقبل إلى الإقليم لتمويل الرواتب للموظفين والعاملين في القطاع العام.