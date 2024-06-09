وفد كوردستان يجتمع بوزارة النفط الاتحادية لاستئناف تصدير خام الإقليم

شفق نيوز/ عقد وفد إقليم كوردستان ووزارة النفط الاتحادية، يوم الأحد، أول اجتماع من نوعه للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن استئناف تصدير نفط الإقليم عبر شركة "سومو".

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوفد بحث مع وزير النفط حيان عبد الغني وكبار المسؤولين في الوزارة، الملفات العالقة بين حكومتي أربيل وبغداد والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن الاجتماع ركز على مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم وعملية استئناف تصدير نفط كوردستان والكلف الإنتاجية وآليات معالجة تلك المسائل وصولاً إلى اتفاق شامل ومتوازن في إطار الدستور وإعادة الضخ عن طريق شركة تسويق النفط العراقية "سومو" بأقرب وقت ممكن.

ويوم أمس السبت، وصل وفد حكومة إقليم كوردستان والشركات النفطية إلى بغداد في زيارة رسمية بدعوة من وزارة النفط العراقية.

وقال أوميد صباح في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "الهدف من زيارة وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد واجتماعهم مع وزارة النفط العراقية هو مواصلة المحادثات بين حكومة الإقليم والحكومة العراقية ووضع آلية الحل لاستئناف تصدير نفط الإقليم".

وأصدر مجلس وزراء إقليم كوردستان قراراً يوم الأربعاء 5 حزيران/ يونيو الجاري، بقيام وفد من حكومة الإقليم والشركات النفطية بزيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد لبحث إيجاد آلية لتذليل العقبات كافة التي تعرقل استئناف تصدير النفط.