وفد كوردستان المفاوض يعود إلى بغداد الأسبوع المقبل لاستئناف المباحثات

شفق نيوز/ اجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس، بالوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية والخاص بمسألتي النفط والموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد المفاوض قوباد طالباني، جرى عرض آخر المستجدات فيما يتعلق بمسار المباحثات مع الحكومة الاتحادية.

وأشار الوفد المفاوض إلى أن "المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان بموجب الدستور".

ومن المقرر أن يعود الوفد المفاوض إلى بغداد الأسبوع المقبل لاستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية.