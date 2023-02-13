وفد كوردستان التفاوضي يختتم الجولة الحالية ويضرب موعدا جديدا الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلن الوفد الحكومي الكوردي، يوم الاثنين، عودته إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فيما حدد الأسبوع المقبل موعداً لإجراء جولة مفاوضات جديدة في بغداد.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، في منشور تابعته وكالة شفق نيوز: "بعد زيارة رسمية لبغداد وإجراء عدد من اللقاءات والاجتماعات مع الحكومة الاتحادية، عدنا لأربيل".

وأضاف صباح، أن "من المقرر أن يعاود الوفد زيارته إلى بغداد في الأسبوع المقبل لاتمام المباحثات".

وكان المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، جوتيار عادل، قد أعلن السبت الماضي، وصول وفد رفيع من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد، لاستئناف الحوار بشأن الملفات العالقة بين أربيل وبغداد، وأبرزها حصة إقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية وقانون النفط والغاز وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك.