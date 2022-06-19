وفد عسكري وأمني رفيع المستوى يصل إلى أربيل

شفق نيوز/ وصل وفد عسكري رفيع المستوى من وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة العمليات المشتركة، صباح اليوم الأحد، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من بغداد العاصمة الإتحادية.

وقال مصدر أمني مسؤول لوكالة شفق نيوز، إن الوفد سيلتقي كلاً من: الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني.

وأضاف المصدر أن الوفد سيجتمع مع القيادات العسكرية والأمنية في وزارتي البيشمركة، والداخلية في الإقليم.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في اربيل، إن وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد استقبل الوفد في مطار أربيل الدولي.

وسبق للوفد مماثلة أن أجرت سابقا زيارات إلى الإقليم للتباحث في التنسيق المشترك في تبادل المعلومات الأمنية ووضع الخطط للتصدي إلى التنظيمات، وعصابات الجريمة المنظمة، وملاحقة المطلوبين.