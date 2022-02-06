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وفد عسكري أمريكي يبحث توحيد قوى البيشمركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-02-06T20:57:08+0000
وفد عسكري أمريكي يبحث توحيد قوى البيشمركة

شفق نيوز/ بحث مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في بغداد، يوم الأحد، مع مديرية الإصلاح التابعة لوزارة البيشمركة التابعة لإقليم كوردستان، تقدم عملية الإصلاح بالوزارة، وأهمها موضوعات توحيد القوتين 70 و80 تحت مظلة وزارة البيشمركة.

جاء ذلك، خلال استقبال مدير الإصلاح بوزارة البيشمركة، العميد نبز صلاح صديق، مسؤول مكتب التنسيق الأمني الأمريكي في بغداد، الكولونيل هانان، رفقة مسؤول مكتب التنسيق الأمني الامريكي لدى إقليم كوردستان، الكولونيل دوغلاس، والوفد المرافق لهما، بحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز.

وشهد الاجتماع بحسب البيان، مطالبة وزارة البيشمركة، من المكتب الأمني الامريكي في بغداد، بـ"دعم مشروع الإصلاح في الوزارة"، لافتاً إلى أن الاجتماع شهد أيضاً تأكيد "تقديم التسهيلات اللازمة من قبل التحالف لتدريب وتأهيل وتسليح الآلوية المشتركة بين وزارة البيشمركة ووزارة الدفاع العراقية".

وشدد المجتمعون، على ضرورة، أن "يقوي التحالف دعمه لمشروع الموارد البشرية لوزارة البيشمركة التي ستستخدم في المستقبل نظاما متطورا لتقليل الروتين وتنسيق شؤون الوزارة بشكل أفضل لتقوية العلاقات بين البيشمركة ووزارة الدفاع الاتحادية".

ووفقاً للبيان، تفقد الوفد الضيف المركز اللغوي لقوات البيشمركة وقاعات الدراسة فيه، وعبر عن إعجابه بالتقدم الحاصل في الوزارة، التي جاءت نتيجة عملية الإصلاح.

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