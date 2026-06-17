وفد عسكري اتحادي في إقليم كوردستان لتوفير الحماية الجوية للمنشآت النفطية

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الأربعاء، إجراء وفد عسكري رفيع المستوى زيارة ميدانية إلى إقليم كوردستان برئاسة معاون رئيس أركان الجيش للعمليات الفريق قوات خاصة الركن سعد حربية، لتأمين الحماية الجوية للمنشآت النفطية.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الوفد العسكري المرافق ضم كل من، قائد القوات البرية الفريق الركن قاسم محمد صالح، ونائب قائد الدفاع الجوي اللواء الركن حسن نوري فرحان، ومعاون مدير الاستخبارات العسكرية، إلى جانب عدد من ضباط الركن والأجهزة الأمنية.

وكان في استقبال الوفد وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، وبحضور عدد من القيادات السياسية والأمنية في الإقليم، حيث عقد الجانبان اجتماعاً موسعاً بحثا خلاله الواقع الأمني للمنشآت الحيوية، وآليات تعزيز التنسيق المشترك والتكامل الأمني لحمايتها.

وبحسب البيان، شهدت الجولة الميدانية – التي رافقهم فيها مدير أمن الحقول النفطية وقدم خلالها إيجازاً مفصلاً عن خطط الحماية والتحديات المحتملة وسبل معالجتها – زيارة استطلاعية لعدد من الحقول النفطية الاستراتيجية في محافظتي أربيل ودهوك، شملت: (حقل شيخان النفطي، حقل خورملة التابع لمجموعة "كار"، حقل فيشخابور، وحقل خابور)، للاطلاع ميدانياً على التدابير المعتمدة ومستوى الجاهزية القتالية والأمنية فيها.

وركزت الزيارة بشكل أساسي على تقييم متطلبات تأمين الحماية الجوية للمناطق الحيوية والمنشآت النفطية، والتحقق من كفاءة التدابير الوقائية المتخذة لتحصين البنى التحتية الاقتصادية، بما يضمن استمرارية العمل في هذه الشرايين الاستراتيجية وبسط الاستقرار المستدام.

وفي ختام الجولة، شدد معاون رئيس أركان الجيش للعمليات على الأهمية القصوى لاستمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين المؤسسات العسكرية والاتحادية والجهات المعنية في الإقليم، مشيداً بالجهود المبذولة لتأمين الحقول النفطية بما يخدم المصلحة الوطنية العليا ويحافظ على ثروات ومقدرات البلاد الاقتصادية.

وكان مصدر سياسي قد كشف، يوم الأحد الماضي، لوكالة شفق نيوز، عن تفاصيل زيارة الوفد العسكري العراقي برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد يقدم ضمانات أمنية مباشرة للشركات النفطية العاملة في الإقليم، تؤكد عدم تكرار الاعتداءات التي استهدفت بعض المواقع النفطية خلال الفترة الماضية".

وتأتي هذه التحركات العسكرية بعد تعرض إقليم كوردستان لسلسلة هجمات عبر أكثر من 600 طائرة مسيرة خلال فترات النزاع الإقليمي، وقبل سريان الهدنة المؤقتة بين واشنطن وطهران، وهي العمليات التي تسببت سابقاً بسقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالغة بالبنى التحتية والمنشآت الاقتصادية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، حيدر المحياوي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، إلى فصل موازنة الدفاع الجوي وسلاح الجو عن الموازنة التقليدية لوزارة الدفاع العراقية، وذلك لضمان تدفق مالي مستدام لبناء منظومة ردع متكاملة.

ويواجه العراق تحديات صعبة في دمج منظوماته الدفاعية؛ حيث تقتصر شبكته الحالية على أنظمة قصيرة المدى مجزأة ومحدودة التغطية مثل "أفنجر" الأميركية و"بانتسير إس-1" الروسية، وهي منشآت لم تفلح في منع انتهاكات متكررة للأجواء من قبل قوى إقليمية.

وتسعى بغداد لإبرام صفقة بقيمة 3 مليارات دولار مع فرنسا لشراء 14 مقاتلة من طراز "رافال إف 4"، إلا أن تقارير غربية رصدت ضغوطاً إسرائيلية وأميركية مشتركة لمنع تزويد بغداد بصواريخ "ميتيور" بعيدة المدى، مما قد يجبر العراق على تفعيل خيارات بديلة والتوجه نحو مقاتلات صينية من طراز (J-10) أو باكستانية (JF-17) للتحرر من القيود السياسية.