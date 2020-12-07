وفد طاجكستاني يزور مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا ويناقش 4 ملفات  

شفق نيوز/ وصل وفد طاجكستاني يوم الاثنين، إلى مناطق الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا بهدف مناقشة الوضع العام لا سيما القطاع السياسي والصحي.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية في بيان لها ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد وصل إلى مقر الأخيرة في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة حيث ناقش الطرفان الوضع العام لمناطق نفوذ الإدارة الذاتية بالإضافة الى العملية السياسية، إضافة إلى ممارسات الجيش التركي وتداعياته على المنطقة".

كما تطرق اللقاء حسب البيان، إلى "النظام الصحي في ظل انتشار فيروس كورونا - كوفيد 19، وتأثيره على مناطق شمال وشرق سوريا، إضافة لضرورة إعادة فتح معبر تل كوجر "اليعربية" (ربيعة من الجانب العراقي)، من أجل تقديم المساعدات الإنسانية ومستلزمات مواجهة الوباء".

وترأس الوفد، زبيد الله زبيدوف سفير دولة طاجيكستان في الكويت، كما ضم الوفد أيضاً، صباح الدين قنصل طاجيكستان في الكويت، ورسلان جريف السكرتير الثالث في السفارة الطاجيكية بالكويت.

واستقبل الوفد، الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر، ونائب الرئاسة المشتركة فنر كعيط، والمتحدث الرسمي للدائرة كمال عاكف إضافة إلى، سناء ادهام وهنر بيجو أعضاء الهيئة الإدارية.

وسبق أن زار وفد برلماني بلجيكي يوم الجمعة 4 كانون الأول الحالي، الإدارة الذاتية الكوردية في محافظة الحسكة، حيث ناقش إمكانية إعادة فتح معبر تل كوجر "اليعربية" من أجل إدخال مساعدات ومستلزمات طبية لمكافحة وباء كورونا، وكذلك تباحثا قضايا أخرى على رأسها العملية السياسية.

ويزور مسؤولون غربيون بشكل مستمر، مناطق نفوذ الإدارة الذاتية التي يتواجد بها قواعد عسكرية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، كما تزور وفود من "الإدارة الذاتية" بلدان عربية وأوروبية بهدف مناقشة الوضع السياسي أو العسكري بالمنطقة.