وفد صحي مشترك من بغداد والإقليم يزور السليمانية وحلبجة لمتابعة الإصابات بالسحايا

شفق نيوز/ زار وفد صحي مشترك من وزارة الصحة في إقليم كوردستان ووزارة الصحة الاتحادية، صباح اليوم الأربعاء، محافظتي السليمانية وحلبجة لمتابعة حالات الإصابة بمرض السحايا بين الأطفال.

وقال الدكتور آسو حامد ممثل وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه "وبأمر من وزير الصحة الإقليم، والمديرية العامة للصحة في الوزارة تم تشكيل لجنة لمتابعة حالات الاصابة بالسحايا المنتشرة بين الأطفال في محافظة السليمانية وحلبجة".

واضاف ان "اللجنة و برفقة لجنة عليا من وزارة الصحة الاتحادية زرنا محافظة حلبجة وطلعنا على جميع الحالات فيها وتبين وفقا للتحليات السريرية وبعض التحليلات المختبرية ان الاصابة قريبة للفيروسية وهي لا تمثل خطورة قصوى على حياة المصابين، وعلاجها يأخذ مدة من سبعة إلى عشرة أيام للعلاج او عن طريق تناول بعض العلاجات المتوفرة حاليا في المستشفيات".

وبين آسو ان "السحايا انواع عديده منها البكتيرية والفيروسية، وأنواع اخرى، لكن الأشد نوعا من بينها هي البكتيرية التي إذا ما بقيت في جسم الإنسان ما بين 24 - 48 ساعة فستتسبب بموت المصاب، لكن كل الحالات بحاجة للوقاية واتخاذ الإجراءات الصحية الدقيقة لها".

وبدوره بينت الدكتور سينا غازي ممثلة وزارة الصحة الاتحادية خلال المؤتمر، ان هذا المرض من الأمراض الموجودة سابقا، والان هو موسم انتشارها في العديد من الأماكن.

وقالت أيضا إن: ما تم معاينته خلال زيارتنا محافظتي حلبجة والسليمانية كانت الاعداد قليلة والوضع مسيطر عليه تماما من قبل الكوادر الصحية في المحافظتين، مؤكدة أن هناك تواصلا بين الكوادر الصحية في حلبجة والسليمانية و وزارتي الصحة في الاقليم وبغداد .

وطالبت ممثلة وزارة الصحة الاتحادية، وسائل الإعلام بمساعدة الأجهزة الصحية في نقل رسائل وزارة الصحة الوقائية للمرض والتنسيق معها في توعية المواطنين من مخاطر المرض وطرق الوقاية منه وطرق علاجه.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء أكدت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، أن مرض السحايا تحت السيطرة، فيما شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية.

وقالت الوزارة في بيان ان "لجنة طبية زارت محافظة حلبجة للوقوف على أسباب انتشار مرض السحايا ووضع انتشار المرض هناك ومعرفة ما تحتاجه المستشفيات"، مبينة ان "اللجنة ستتوجه الى محافظة السليمانية ايضا لنفس السبب".

واكدت الوزارة ان "هذا المرض تحت السيطرة في اقليم كوردستان"، مطالبةً المواطنين "بضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية و النظافة الشخصية وعرض الأطفال على الطبيب المختص في حال ظهور علامات المرض عليه اضافة الى عدم استخدام اي ادوية دون استشارة طبية و الالتزام بالتباعد مع الشخص المصاب و عدم استخدام اغراضه".

وأكدت إدارة مستشفى "الدكتور جمال أحمد رشيد" للأطفال في السليمانية، أمس الثلاثاء، أن الكوادر الطبية بالمحافظة، رجحت أن المرض المنتشر بين الأطفال حالياً هو مرض فيروسي وبالتالي يسهل علاجه، داعية الآباء إلى تحمل المسؤولية ومنع اختلاط أطفالهم بالآخرين.

وقال مدير المستشفى، الدكتور بشدار عبد الله، في مؤتمر صحفي، إن "مرض السحايا ليس جديداً وهو موجود منذ مئات السنين، لكن الجديد هو الزيادة المفاجئة في عدد الحالات".

وأعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، أول أمس الاثنين، تشكيل لجنة طبية لمتابعة انتشار مرض السحايا في حلبجة، حيث ستقوم اللجنة بزيارة مستشفيات المحافظة للوقوف على أسباب انتشار مرض السحايا لدى الأطفال هناك".

وبلغ عدد الأطفال المصابين بمرض السحايا حتى الآن إلى 40 طفلاً، وسط ترجيحات رسمية بارتفاع العدد، بحسب مديرية صحة حلبجة.