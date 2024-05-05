وفد سياحي كوردستاني "كبير" يشارك في معرض سوق السياحة العربية في دبي

شفق نيوز/يشارك وفد سياحي من اقليم كوردستان رفقة أكثر من 70 من الشركات السياحية الكوردستانية في معرض سوق السياحة العربية (ATM) الذي من المقرر أن ينطلق ايام 6-9 من شهر ايار الحالي في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان لهيئة السياحة في اقليم كوردستان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن المعرض يقام بمشاركة عدد كبير من الشركات والمؤسسات السياحية في دول العالم ويعد واحدا من أهم المعارض العالمية في مجال السياحة، مؤكدا أنه لاول مرة تشارك أكثر من 70 شركة سياحية وشركة طيران اقليم كوردستان رفقة الوفد السياحي.

واضاف البيان ان الهدف من المشاركة يأتي لتعريف وتسويق الاماكن السياحية والاثرية في اقليم كوردستان واطلاع المشاركين في المعرض على الطبيعة والامان ودور اقليم كوردستان في بناء الحضارة ومد جسور العلاقات بين الشركات السياحية الكوردستانية مع نظيراتها في دول العالم المشتركة بهدف الجذب السياحي.

اسم المنصة الكوردستانية Kurdistan Tourism

العنوان داخل المعرض: قسم Middle East

رقم المنصة : ME1335

وذكر البيان ان وفد اقليم كوردستان السياحي يضم كلا من المدير العام لسياحة كرميان والمدير العام للمشاريع ومدير الموارد في وزارة البلديات والسياحة ومدير شؤون الادارة في المديريات العامة للسياحة في السليمانية وزاخو وكرميان وسوران وحلبجة ورابرين، وموظف مديرية التسويق في هيئة السياحة وكذلك أكثر من 70 شركة سياحية وشركات طيران اقليم كوردستان.