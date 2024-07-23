وفد رئاسة كوردستان يشارك في مراسم اليوم الوطني المصري (صور)

شفق نيوز/ شارك وفد من رئاسة إقليم كوردستان، مساء اليوم الثلاثاء، في مراسم إحياء اليوم الوطني المصري.

وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الإقليم في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس ديوان رئاسة الاقليم فوزي الحريري، شارك مساء اليوم، ممثلاً عن رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مع وفد من الرئاسة في مراسم إحياء اليوم الوطني لجمهورية مصر العربية نظمته القنصلية المصرية في أربيل" .

ولفت إلى أنه "في الحفل الذي حضره عدد من كبار المسؤولين في إقليم كوردستان والأجانب، أوصل رئيس الديوان تهاني رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وشعب كوردستان الى القيادة والشعب المصرين وتمنى لهم التوفيق".