رومانيا تبدي لنيجيرفان بارزاني رغبة بالاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، وفداً لمجلس الشيوخ الروماني برئاسة السيناتور تيتوس كورلاتسيان رئيس لجنة السياسة الخارجية بمجلس الشيوخ الروماني.

وضم الوفد أيضا عدداً من أعضاء مجلس الشيوخ والسفير الروماني في العراق ودبلوماسيين ومسؤول مكتب القنصلية الرومانية في أربيل.

وذكر بيان صادر عن رئاسة الاقليم، أن الجانبين أكد في اجتماع على توطيد علاقات رومانيا مع العراق وإقليم كوردستان وخاصة في المجالين الاقتصادي والتربوي، وناقشا علاقات أربيل وبغداد والحوار من أجل حل المشاكل بينهما.

وأضاف البيان أن الرئيس نيجيرفان بارزاني قيّم عالياً حضور ودور ومشاركة رومانيا في التحالف الدولي للقضاء على داعش، مجدداً التعبير عن الشكر والتقدير لرومانيا التي توفر منذ سنوات منحاً وفرصاً دراسية لطلبة إقليم كوردستان والعراق.

من جهته، أكد الوفد الضيف استعداد ورغبة بلده في الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال في إقليم كوردستان، وفي هذا السياق، تبادل الوفد مع الرئيس نيجيرفان بارزاني الآراء ووجهات النظر حول نية القطاع الخاص والعديد من الشركات الرومانية في المجيء وآليات عملها في العراق وإقليم كوردستان.

أوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك شكلت محوراً آخر للاجتماع، وفقا للبيان.