وفد رفيع من كوردستان يناقش "أزمات العالم" مع استاذة الجامعات في هنغاريا.. صور

شفق نيوز/ اعلنت رئاسة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، أن وفداً رفيعاً برئاسة نائب رئيس الاقليم زار هنغاريا وشارك في حلقة نقاشية مع أساتذة ومفكرين بجامعات عالمية ضمن مجالات الاستراتيجية السياسية والعسكرية، وبحث سبل إيجاد معالجات للخروج من الأزمات والحروب وانهيار الأوضاع الاقتصادية لدول العالم.

وقالت رئاسة الاقليم، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن وفداً برئاسة نائب رئيس اقليم كوردستان الشيخ جعفر الشيخ مصطفى، برفقة وفد عسكري رفيع من بيشمركة كوردستان ضم كلا من رئيس أركان البيشمركة الفريق الركن عيسى عزير، والأمين العام لوزارة البيشمركة اللواء الركن بختيار محمد، وقائد المحور السادس للبيشمركة سيروان بارزاني، والشيخ جلال الشيخ ناجي واللواء فرست غزالي من جهاز ومجلس امن اقليم كوردستان، قد وصل إلى هنغاريا، اليوم، في زيارة رسمية.

وأوضح البيان، أن وفد الاقليم اجرى مباحثات بشأن المسائل الحالية في اقليم كوردستان والعراق والمنطقة مع رئيس الوزراء السابق لجمهورية التشيك فاتسلاف كلاوس، ورئيس الوزراء الاسترالي السابق توني ابوت، مضيفا أنه بمشاركة عدد من الباحثين والخبراء والأكاديميين في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية، جرت حلقة نقاشية مع الأساتذة والمفكرين في الجامعات العالمية في مجالات الإستراتيجية السياسية والعسكرية، وكذلك تم البحث في سبل إيجاد معالجات للخروج من الأزمات التي تواجه العالم وخصوصا من خلال الحروب والدمار وانهيار الأوضاع الاقتصادية للدول.

واضاف البيان انه جرى بعد ذلك تسليط الأضواء على السياسات الدولية العامة وسياسة هنغاريا تجاه اقليم كوردستان، وخصوصا في مجال الامن والاستقرار في المنطقة ودور وتأثير قوات التحالف الدولي ضد داعش والعلاقات الدولية مع اقليم كوردستان في مجالات المساعدات العسكرية والإنسانية كمنطقة استراتيجية ومؤثرة في الحرب ضد الارهاب، لافتا الى انه تم تثمين دور البيشمركة في التصدي لداعش وعدها رمزا جليلا للصمود ونموذجا في عدم المهادنة في الحرب ضد ارهابيي داعش.

وتابع البيان أنه في ختام الزيارة عبر نائب رئيس الاقليم عن شكره لهنغاريا، وثمن دور قواتها في إطار التحالف الدولي ضد داعش، متمنياً للعلاقات بين هنغاريا واقليم كوردستان والبيشمركة دوام الاستمرار من اجل امن واستقرار المنطقة.