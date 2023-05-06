وفد رفيع من كلية الدفاع الوطني العراقي يزور أربيل (صور)

شفق نيوز/ زار وفد رفيع من كلية الدفاع الوطني العراقي، يوم السبت، مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وذكر بيان لاعلام وزارة البيشمركة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المستشارين العسكريين لرئاسة إقليم كوردستان ومعاون رئيس الأركان للعمليات والتدريب لوزارة البيشمركة وعدد من كبار الضباط الوزارة استقبلوا وفداً رفيع المستوى من كلية الدفاع الوطني العراقي في مطار أربيل الدولي".

وتهدف الزيارة وفقاً للبيان إلى "تحسين العلاقات والتعاون والتنسيق بين الجانبين في مجال العلمي وتطوير المجال العسكري من حيث الأكاديمي".

وتابع البيان أن "وفد كلية الدفاع الوطني من المقرر أن يمكث في إقليم كوردستان عدة أيام ويزور عدة مراكز ووحدات أكاديمية وعسكرية تابعة لوزارة البيشمركة".