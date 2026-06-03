وفد رفيع من كوردستان يعتزم زيارة بغداد لمناقشة استئناف صادرات نفط الإقليم

شفق نيوز- أربيل

من المقرر أن يتوجه وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، إلى العاصمة بغداد لإجراء مباحثات بشأن استئناف صادرات نفط الإقليم.

وبحسب معلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، فإن الوفد الكوردستاني يتألف من: كمال محمد وزير الثروات الطبيعية، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح، وسكرتير مجلس الوزراء آمانج رحيم. وسيجري الوفد مباحثات جادة حول استئناف تصدير نفط كوردستان، كما ستتم مناقشة مسألة زيادة كميات التصدير.

وتؤكد المعلومات، أن نفط إقليم كوردستان في حال استئناف تصديره، فإن ذلك سيكون له تأثير مباشر على رواتب مواطني الإقليم، ولذلك فإن بغداد ستكون ملزمة بإرسال الرواتب في موعدها المحدد.

وانخفض تصدير نفط إقليم كوردستان من 200 ألف برميل إلى 20 ألف برميل بسبب "الهجمات" التي تشنها "الفصائل العراقية" والقوات الإيرانية، والتي دفعت الشركات إلى إيقاف أعمالها.

وكان رئيس ديوان مجلس وزراء حكومة إقليم كوردستان، أوميد صباح قد أعلن يوم 24 من شهر أيار/مايو الماضي أنه من المقرر، وعقب انتهاء عطلة عيد الأضحى، أن يزور وفد رسمي رفيع المستوى من وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، بمعية ممثلين عن الشركات النفطية الأجنبية، العاصمة بغداد؛ لخوض مباحثات تفصيلية بهدف التوصل إلى صيغة نهائية تضمن استئناف صادرات نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن.

وأشار إلى أن شركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم كانت قد طالبت بتقديم ضمانات رسمية من الحكومة العراقية عقب التوترات الأمنية واستهداف الحقول النفطية مؤخراً، مبيناً أن رئيس الوزراء علي الزيدي تعهد شخصياً بتقديم هذه الضمانات لحماية الحقول والشركات.