وفد رفيع من إقليم كوردستان يزور بغداد غداً للقاء السوداني

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان زيارة إلى العاصمة بغداد غدا الاثنين للتباحث بشأن مسألة الرواتب وحصة الإقليم من الموازنة المالية العامة، واستئناف صادرات نفط كوردستان ومحافظة كركوك عبر ميناء جيهان التركي.

أعلن عن ذلك رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم الأحد في مدينة أربيل.

وقال صباح في تصريحه، إنه "بتوجيه من رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني عمل الوفد على استمرارية التواصل مع جميع مؤسسات الحكومة الاتحادية، وهدفنا الرئيس من ذلك الحصول على المستحقات الدستورية لشعب كوردستان، وخاصة لمن يتقاضون الرواتب".

وأضاف أنه "تقرر أن يزور وفد حكومة الاقليم غدا الاثنين بغداد، ويجتمع مع رئيس مجلس الوزراء"، موضحا أن "ممّا لا شك فيه فإنه سيتم الحديث عن موضوع متقاضي الرواتب".

وتابع صباح بالقول "سنبذل جهودنا للحفاظ على المستحقات المالية والحقوق الدستورية لكوردستان".

وسُئل المسؤول الحكومي الكوردي عن المعوقات التي تحول دون استئناف صادرات نفط الإقليم، فأجاب بالقول، إنه من "المقرر في مطلع الشهر المقبل أن نعقد جلسة في بغداد مع وزارة النفط الاتحادية بما يخص هذا الشأن".

وأشار إلى أن "وفد الوزارة الذي زار اربيل مؤخراً كانت لديه بعض المطالب بشأن الحصول على معلومات بشأن الملف النفطي ووضعه في اقليم كوردستان، وان جميع المطالب والمعلومات التي طلبتها وزارة النفط ارسلناها لها بكتاب رسمي قبل ثلاثة أيام"، منوها إلى أن الوزارة عاكفة على دراسة تلك المعلومات، و في جلسة الثالث من الشهر المقبل المقررة سنطلع على آخر من قررته الحكومة الاتحادية لاستئناف الصادرات، وامكانية ان تتحمل دفع تكلفة إنتاج واستخراج النفط او لا.

وأكد تأييد إقليم كوردستان لاستئناف صادراته النفطية، مستدركا القول: ولكن هذا مرهون على إمكانية تأمين الحكومة الاتحادية دفع تكلفة الإنتاج والاستخراج إلى الشركات النفطية العاملة بالإقليم، وفي حال عدم تأمينها فإنه مما لا شك فيه لا يمكن استئناف الصادرات.