وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد غداً

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان، غدا الخميس، زيارة إلى العاصمة بغداد للتباحث حول الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان بيشوا هورماني، إن الوفد يتألف من رئيس الوزراء مسرور بارزاني، ونائبه قوباد طالباني إضافة إلى عدد من الوزراء، وفقاً لمحطة "كوردستان 24" المقربة من حكومة الإقليم.

وشدد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الخميس، على ضرورة عدم إقحام مسألة مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام بالصراعات السياسية، في حين أعلن أنه ورئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني سيزوران العاصمة بغداد متى ما تطلب الأمر بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وفي وقت سابق من اليوم قال رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني في كلمة له على هامش قرع الجرس إيذانا ببدء العام الدراسي الجديد: سنزور بغداد من اجل بذل الجهود لحل الخلافات والقضايا العالقة سلميا، منتقدا بشدة سياسة التجويع التي تنتهجها الحكومة الاتحادية مع كوردستان.