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وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-03T19:40:11+0000
وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد

شفق نيوز/ توجه وفد رفيع من حكومة إقليم كوردستان من مطار أربيل الدولي مساء الخميس إلى بغداد للتباحث مع الحكومة الاتحادية بشأن الميزانية المالية للبلاد لعام 2021.

وقال مصدر مطلع في إقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز، إن الوفد برئاسة وزير مالية الإقليم آوات شيخ جناب، وعضوية خالد شواني وزير شؤون الاقليم، وعبد الحكيم خسرو مدير عام التنسيق والمتابعة في مجلس الوزراء.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الوفد يضم أيضاً مديرين عامين للميزانية والحسابات.

وأوضح أن الوفد سيجتمع مع مسؤولي وزارة المالية الاتحادية العراقية للتباحث بشأن مشروع موازنة البلاد المالية لعام 2021 المقبل.

وفي وقت سابق الخميس، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني رسالة إلى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يطالبه فيها بالالتزام بالاتفاق المبرم بينهما في آب/أغسطس الماضي والذي يتضمن ارسال بغداد لمبلغ 320 مليار دينار شهريا للإقليم.

وقال بارزاني إن إقليم كوردستان لم يستلم أي مبلغ للأشهر أيار، حزيران، تموز، تشرين الأول لعام 2020، إضافة إلى عدم صرف مستحقات ورواتب البيشمركة رغم إدراجها ضمن تخصيصات وزارة الدفاع.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على هذا المبلغ بعد استقطاع الحكومة الاتحادية جميع واردات الإقليم النفطية وغير النفطية من استحقاقاته الفعلية من الموازنة العامة الاتحادية.

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