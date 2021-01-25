وفد رفيع من برلمان كوردستان يزور البيشمركة ويبحث ملفات "مهمة"

شفق نيوز/ زار وفد رفيع المستوى من برلمان اقليم كوردستان وزارة البيشمركة اليوم الاثنين.

وقال البرلمان في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "وفداً من برلمان اقليم كوردستان ضم نائب رئيس البرلمان هيمن هوراني واعضاء لجنة البيشمركة ومستشاريه زاروا، اليوم، وزارة البيشمركة"، مبيناً أن "الوفد أكد على اهمية التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وضرورة تطبيق قانون الاصلاح المرقم 2 الصادر من برلمان كردستان في 2020".

واجرى هورامي مع وزير البيشمركة شورش اسماعيل خلال اجتماع عقد بينهما مباحثات حول تنفيذ قانون الاصلاح وخطواته وعملية مراقبة البرلمان للإسراع في تنفيذه.

وأوضح البيان أن "هورامي طلب من وزارة البيشمركة توضيحات حول عملية تنفيذ قانون الاصلاح واعادة النظر في قوائم البيشمركة مع اعادة تنظيم وتوحيد قوات البيشمركة".

كما نقل البيان عن وزير البيشمركة شورش اسماعيل قوله ، إن توحيد قوات البيشمركة بشكل كامل بحاجة الى توافق سياسي، مشيراً إلى أن التحالف الدولي ابلغ الاطراف السياسية بهذه المسالة وانه يجب ان تكون جميع القوات في ظل وزارة البيشمركة.