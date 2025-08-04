وفد رفيع من الديمقراطي الكوردستاني في كركوك لبحث التوازن السياسي

شفق نيوز- كركوك

زار وفد رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، محافظة كركوك، لبحث مستقبل المحافظة والتوازنة السياسي فيها.

واستقبل رئيس الجبهة التركمانية العراقية ورئيس قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، محمد سمعان آغا، وفد الديمقراطي الكوردستاني، برئاسة هيوا أحمد مصطفى، عضو المكتب السياسي ومسؤول ملف كركوك، وبمشاركة محمد كمال، مسؤول الفرع الثالث في كركوك، وعدد من القيادات الحزبية.

وجرى اللقاء بحضور هشام بيرقدار، نائب رئيس الجبهة، إلى جانب ماردين كوك قايا وسوسن جدوع، عضوي المكتب السياسي للجبهة، وعضو مجلس محافظة كركوك.

في مستهل اللقاء، قدّم وفد الحزب الديمقراطي، تهانيه لمحمد سمعان آغا بمناسبة توليه رئاسة الجبهة، مشيدين بدورها القومي والوطني الفاعل في المشهد السياسي العراقي.

وتناول اللقاء نقاشاً معمقاً حول الأوضاع في محافظة كركوك، وأكد الطرفان أهمية تغليب لغة الحوار والتفاهم بين مكوناتها، بما يحفظ التوازن ويمنع فرض الإرادات الأحادية.

كما عبّر الجانبان عن رفضهما لما سُمّي بـ"حكومة فندق الرشيد"، مؤكدين أن أي مشروع سياسي لا يستند إلى الإرادة الحقيقية لسكان كركوك لا يمتلك الشرعية ولا المستقبل.

وشدد الحضور، على ضرورة إعادة ضبط العلاقات السياسية بين الأطراف في بغداد وأربيل، على أسس الشراكة والاحترام المتبادل، بعيداً عن الإقصاء أو التمثيل الشكلي.

من جهته، أكد محمد سمعان آغا، أن الجبهة التركمانية ماضية في إعادة صياغة حضورها السياسي وفق رؤية موحدة تضمن تمثيلاً حقيقياً للتركمان في مراكز القرار، وتعبر عن إرادة الشارع التركماني الرافض للتهميش والتجزئة.