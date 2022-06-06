سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وفد رفيع من البيشمركة يجري مباحثات مع قيادة العمليات المشتركة

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-06T10:36:37+0000
وفد رفيع من البيشمركة يجري مباحثات مع قيادة العمليات المشتركة

شفق نيوز/ زار وفد عسكري من وزارة البيشمركة، يوم الاثنين، قيادة العمليات المشتركة في بغداد، لتنسيق الوضع الامني في مناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لغرض تنفيذ عمليات مشتركة لاحقا.

وكان في استقبال الوفد الفريق أول الركن عبد الامير الشمري ومدير عام الاستخبارات والامن في وزارة الدفاع وهيئات وضباط ركن القيادة.

واشاد نائب العمليات المشتركة بمستوى التعاون والتنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة في قواطع العمليات كافة، وتحقيق الهدف المشترك في تأمين المناطق ذات الاهتمام المشترك ومحاربة داعش الارهابي.

related

البيشمركة تعليقا على قصف أربيل: أي هجوم على التحالف بمثابة الهجوم على كوردستان

Date: 2021-02-16 09:12:50
البيشمركة تعليقا على قصف أربيل: أي هجوم على التحالف بمثابة الهجوم على كوردستان

البيشمركة تكشف سبب تأخر تشكيل لواءين مشتركين مع الجيش

Date: 2022-02-16 19:04:39
البيشمركة تكشف سبب تأخر تشكيل لواءين مشتركين مع الجيش

انفجار يستهدف رتلاً للبيشمركة غربي دهوك

Date: 2021-09-15 15:49:43
انفجار يستهدف رتلاً للبيشمركة غربي دهوك

رئيس اركان البيشمركة: تدريب قواتنا من قبل التحالف الدولي سيستمر

Date: 2019-07-05 10:31:33
رئيس اركان البيشمركة: تدريب قواتنا من قبل التحالف الدولي سيستمر

البيشمركة تشرع بعملية عسكرية قرب منطقة متنازع عليها

Date: 2020-02-09 12:14:38
البيشمركة تشرع بعملية عسكرية قرب منطقة متنازع عليها

فيديو+ صور.. شفق نيوز تدخل "قرة سالم" بعد ساعات من هجوم دامٍ لتنظيم داعش

Date: 2021-12-06 10:26:34
فيديو+ صور.. شفق نيوز تدخل "قرة سالم" بعد ساعات من هجوم دامٍ لتنظيم داعش

وزير البيشمركة: تأسيس النقاط المشتركة مع القوات العراقية يحتاج لتوسيع الأكثر

Date: 2021-07-04 10:38:01
وزير البيشمركة: تأسيس النقاط المشتركة مع القوات العراقية يحتاج لتوسيع الأكثر

وزير بريطاني يتفقد قوات البيشمركة في السليمانية

Date: 2020-12-03 14:15:42
وزير بريطاني يتفقد قوات البيشمركة في السليمانية