وفد رفيع من البيشمركة يجري مباحثات مع قيادة العمليات المشتركة

شفق نيوز/ زار وفد عسكري من وزارة البيشمركة، يوم الاثنين، قيادة العمليات المشتركة في بغداد، لتنسيق الوضع الامني في مناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك، وتبادل المعلومات الاستخباراتية لغرض تنفيذ عمليات مشتركة لاحقا.

وكان في استقبال الوفد الفريق أول الركن عبد الامير الشمري ومدير عام الاستخبارات والامن في وزارة الدفاع وهيئات وضباط ركن القيادة.

واشاد نائب العمليات المشتركة بمستوى التعاون والتنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة في قواطع العمليات كافة، وتحقيق الهدف المشترك في تأمين المناطق ذات الاهتمام المشترك ومحاربة داعش الارهابي.