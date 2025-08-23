وفد رفيع من اقليم كوردستان يزور بغداد لحسم موضوع الإيرادات المحلية وتسليم النفط

شفق نيوز - السليمانية / أربيل

صرّح مصدر في مجلس وزراء إقليم كوردستان، يوم السبت، بأن وفداً رفيع المستوى من حكومة الإقليم يضم وزير المالية آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية بالوكالة كمال محمد صالح سيزور بغداد خلال الاسبوع الجاري وذلك لاتخاذ قرار بشأن الإيرادات غير النفطية وتسليم صادرات النفط الى شركة "سومو".

وقال المصدر، إن "حكومة إقليم كوردستان أعدت 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية لشهر حزيران الماضي، وسيتم إيداعها في حساب وزارة المالية الاتحادية في فرع أربيل للبنك المركزي العراقي".

ومن المتوقع أن يجتمع وفد حكومة الاقليم مع وفد من الحكومة الاتحادية بهدف التوصل الى حل بشأن الإيرادات غير النفطية، وإنهاء العقبات التي تواجه تمويل الرواتب الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في كوردستان.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد قرر في جلسته الاعتيادية التي عقدها يوم 19 من شهر آب/ أغسطس الجاري تمويل رواتب الموظفين في كوردستان شريطة قيام أربيل بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية في موعدها المحدد.

وأكد المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، بيشوا هوراماني، يوم الأربعاء الماضي، أن المبلغ المتفق عليه الخاص بالإيرادات غير النفطية أصبح جاهزاً للتسليم إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال هوراماني في مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى محافظة حلبجة عقب الحريق الذي اندلع فيها، إن "هناك اجتماعاً حاسماً يجري في الوقت الحالي بين وفد حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية في بغداد، ويوجد نقاش جدي بشأن الايرادات المالية غير النفطية، مضيفا أن "مبلغ 120 مليار دينار جاهز من قبلنا للتسليم".

وكانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان قد أعلنت، يوم الأربعاء 13 من شهر آب/أغسطس الجاري، عن التوصل لاتفاق مع وزارة النفط العراقية، بشأن آلية استئناف تصدير النفط.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً للنص الذي أقرّه وفد مشترك مكوّن من 23 شخصية، من بينهم 17 عضواً من وفد وزارة النفط العراقية، فقد بدأت الاجتماعات في 17 تموز/يوليو، وتخللها القيام بزيارات ميدانية شاملة إلى جميع حقول النفط في الإقليم، وبعد تقييم المشكلات الفنية وإجراء حوارات موسّعة، تم في 11 آب/أغسطس التوصل إلى اتفاق حول آلية تصدير نفط حقول الإقليم، بحيث يُخصّص من الإنتاج اليومي أولاً 50 ألف برميل لتلبية احتياجات الإقليم المحلية، فيما يُسلَّم المتبقي لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) لغرض التصدير".

وأوضحت أن "استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان يتطلب إجراء الحكومة الاتحادية مباحثات مع الحكومة التركية لضمان تنفيذ الاتفاق".

ويأتي بيان الوزارة تأكيداً لمعلومات حصلت عليها وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، والتي أكدت اتفاق وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان، مع وزارة النفط العراقية، على استئناف تصدير نفط الإقليم الخام وفق آلية خاصة.

وبحسب المعلومات فإن الاتفاق يقضي بأن تتم عملية التصدير وفقاً للإنتاج اليومي للحقول، بعد تخصيص 50 ألف برميل لتلبية احتياجات الإقليم الداخلية، فيما تُسلَّم الكميات المتبقية إلى شركة "سومو" التابعة للحكومة الاتحادية.

كما أشارت المعلومات، إلى أن مسودة الاتفاق وُقعت من قبل وفد وزارة النفط الاتحادية ووفد وزارة الموارد الطبيعية في الإقليم، مؤكدة أن الوفد الاتحادي عاد إلى بغداد.

ووفقاً لنفس المعلومات، فيتطلب بدء التصدير إجراء مباحثات بين الحكومة الاتحادية والحكومة التركية قبل تنفيذ العملية.

وكان مصدر مطلع، قد كشف لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، عن تفاصيل الاتفاق بين بغداد وأربيل بشأن استئناف تصدير نفط كوردستان، فيما أكد أن الاتفاق نص على تسليم حكومة إقليم مبلغ 240 مليار دينار كعائدات شهري أيار وحزيران، بمعدل 120 مليار دينار شهرياً، إلى جانب تسليم 230 ألف برميل من النفط يومياً لبغداد، مقابل قيام الأخيرة بإرسال رواتب موظفي الإقليم لهذين الشهرين.

وتعود جذور هذه الأزمة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان إلى خلافات مستمرة حول آليات تصدير النفط وتوحيد الإيرادات العامة، وهي أزمة قديمة تتجدد بين الحين والآخر، لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ منذ أيار/مايو 2025، حين امتنعت الحكومة الاتحادية عن إرسال رواتب موظفي الإقليم.