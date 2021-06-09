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وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة يتفقد مخيم "شاريا" المحترق في دهوك

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-09T17:42:25+0000
وفد رفيع المستوى من الأمم المتحدة يتفقد مخيم "شاريا" المحترق في دهوك

شفق نيوز/ أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في العراق، يوم الأربعاء، عن العمل مع منظمات إنسانية لتأمين احتياجات النازحين في مخيم شاريا بمحافظة دهوك، الذين تضرروا جراء الحريق الذي أتى على المئات من الخيم.

وقال مسؤول إعلام مفوضية شؤون اللاجئين، فراس الخطيب، لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً كبيراً برئاسة نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في العراق إيرينا فوياشكوفا سوليورانو، زار اليوم مخيم شاريا للاطلاع على اوضاع 1000 نازح تضرروا جراء  حريق اتى على اكثر من 280 خيمة داخل المخيم".

واضاف ان "مفوضية اللاجئين رحبت بقرار حكومة اقليم كوردستان بشأن تحسين نوعية البناء للخيم"، مؤكدا ان المفوضية "تدعم هذه الجهود وستعمل مع الشركاء الانسانيين لتلبية احتياجات النازحين في مخيم شاريا".

وكان حريق هائل قد اندلع يوم الجمعة الرابع من حزيران الجاري، في مخيم "شاريا" للكورد الايزيديين بمحافظة دهوك وتسبب باحتراق نحو 400 خيمة وترك ما يقارب من 1400 نازح بلا مأوى.

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