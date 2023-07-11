وفد حكومي من إقليم كوردستان يزور بغداد لتنفيذ بنود قانون الموازنة

شفق نيوز/ من المقرر أن يزور وفد من حكومة إقليم كوردستان خلال الأيام القليلة المقبلة، العاصمة بغداد من أجل المضي في تنفيذ بنود قانون الموازنة المالية العامة للعراق.

وقال أوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، إن العلاقة بين حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية بمستوى جيد.

و بشأن وجود ملاحظات دستورية تتعلق بقانون الموازنة، قال صباح في تصريحه لقناة "كوردستان 24" الفضائية المقربة من حكومة إقليم كوردستان، إن رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، ورئيس مجلس الوزراء الاتحادي شكلا فريقين رفيعي المستوى كلاً على حدة لتنفيذ مواد قانون الموازنة.

ووفقا للمسؤول الحكومي الكوردي، فإنه من المقرر أن يزور وفد حكومة إقليم كوردستان بغداد نهاية الأسبوع الجاري أو بداية الأسبوع المقبل للشروع وبشكل علمي في تنفيذ بنود ومواد قانون الموازنة الاتحادية.