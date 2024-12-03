وفد حكومي كوردستاني يزور بغداد لمناقشة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة

شفق نيوز/ من المقرر أن يصل، اليوم الثلاثاء، وفد من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كوردستان الى العاصمة بغداد لمناقشة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز ان "الوفد ستترأسه وزيرة العمل كويستان محمد حيث سيناقش الملفات المتعلقة بالضمان الاجتماعي لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأضاف ان "الوفد سيبحث مسألة معادلة رواتب ذوي الاحتياجات الخاصة في الإقليم مع بغداد، وإضافة أسماء غير مسجلة، واعادة المساعدات للعوائل المحتاجة، فضلا عن توفير سلتين غذائيتين لذوي الاحتياجات الخاصة".