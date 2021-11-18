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وفد حكومة كوردستان يشارك بمنتدى الاستثمار والتجارة التركي-العراقي في إسطنبول

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-11-18T18:39:01+0000
وفد حكومة كوردستان يشارك بمنتدى الاستثمار والتجارة التركي-العراقي في إسطنبول

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، يوم الخميس، وصول وفد من حكومة الإقليم إلى تركيا، للمشاركة في منتدى الاستثمار والتجارة التركي-العراقي.

وجاء في بيان لحكومة الإقليم، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وفدا من حكومة الإقليم ضم رئيس ديوان مجلس وزراء كوردستان أميد صباح، ورئيس هيئة الاستثمار محمد شكري ورئيس فرع أربيل لاتحاد المستوردين والمصدرين كيلان حاجي، ورئيس فرع أربيل لاتحاد مقاولي كوردستان، سرو دزيي، وصل، يوم الخميس، إلى إسطنبول، وسيشارك غداً في منتدى الاستثمار والتجارة التركي العراقي".

واجتمع وفد حكومة إقليم كوردستان، يوم الخميس، مع نائب وزير التجارة التركي مصطفى طوزجو، وناقش الجانبان أوضاع الاستثمار والتجارة بين تركيا وإقليم كوردستان، وفقاً للبيان.

وأشار البيان، إلى أن "الجانبين أكدا على توسيع العلاقات التجارية، ورفع العوائق عن طريق التجارة بين الجانبين"، لافتاً إلى أن "رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أميد صباح، سيقدم خطاباً خاصاً في المنتدى، وسيشارك رئيس هيئة الاستثمار محمد شكري، في عدد من الندوات".

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