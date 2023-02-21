وفد حكومة إقليم كوردستان يعود إلى اربيل ويؤكد استمرار المباحثات مع بغداد

شفق نيوز/ عاد وفد حكومة إقليم كوردستان المفاوض إلى اربيل بعد أن أجرى زيارة استغرقت يومين إلى بغداد بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين، وفقا لما أعلنه اليوم الثلاثاء رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم أوميد صباح.

كما أشار أوميد صباح في بيان اليوم، إلى أن الوفد اجتمع خلال الزيارة مع وزارة النفط العراقية بشأن قانون النفط والغاز، وكذلك مع الأطراف ذات العلاقة بشأن قانون الموازنة.

وأضاف أن الوفد التقى خلال زيارته بالسفيرة الأمريكية في العراق ألينا رومانوسكي.

من جهة أخرى، التقى وفد حكومة إقليم كوردستان برئيس اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي عطوان العطواني.

وأكد رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم، أن "مناقشاتنا ستستمر حتى نتوصل إلى حل للقضايا العالقة وخاصة قانون النفط والغاز ومشروع قانون الموازنة".