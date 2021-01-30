وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد خلال اليومين المقبلين

شفق نيوز/ كشف الاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم السبت، عن قرب توجه وفد من حكومة اقليم كوردستان إلى بغداد لتثبيت الاتفاق بقانون الموازنة.

وقال عضو الاتحاد فائق يزيدي لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً برئاسة نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني سيزور بغداد خلال اليومين المقبلين لاستكمال الحوارات والاتفاق مع اللجنة المالية النيابية لتثبيت الاتفاق بين بغداد واربيل في قانون الموازنة العامة".

وبين أن الوفد السابق اجاب على كل استفسارات اللجنة المالية النيابية وقدم البيانات اللازمة إلى اللجنة، مشيرا إلى إن الوفد الحالي سيكمل الحوار لتطبيق الاتفاق وثبيته قبل التصويت على قانون الموازنة.

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، قد اجتمع أمس الأول الخميس، بالوفد المفاوض مع الحكومة الاتحادية والخاص بمسألتي النفط والموازنة العامة الاتحادية لسنة 2021.

وفي الاجتماع الذي حضره نائب رئيس الحكومة ورئيس الوفد المفاوض قوباد طالباني، جرى عرض آخر المستجدات فيما يتعلق بمسار المباحثات مع الحكومة الاتحادية.

وأشار الوفد المفاوض إلى أن "المباحثات مع الحكومة الاتحادية مستمرة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان بموجب الدستور".

ومن المقرر أن يعود الوفد المفاوض إلى بغداد الأسبوع المقبل لاستئناف المباحثات مع الحكومة الاتحادية.

يشار إلى أن وفداً من إقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني، زار بغداد الاسبوع الماضي والتقى بعدد من المسؤولين ورؤساء الكتل للتباحث بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2012 وسبل ايجاد رؤية مشتركة بشأن النقاط الخلافية في قانون الموازنة.