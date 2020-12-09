وفد حكومة إقليم كوردستان يتوجه إلى بغداد

شفق نيوز/ غادر وفد رفيع يمثل حكومة إقليم كوردستان يوم الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد للتباحث مع الحكومة الاتحادية حول الخلافات المالية العالقة بين الجانبين.

وقال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة الإقليم قوباد طالباني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن طالباني يترأس الوفد الذي غادر مطار أربيل متوجها إلى بغداد.

وأضاف أن وفد حكومة الإقليم سيتباحث مع مسؤولي الحكومة الاتحادية حول الخلافات المالية العالقة بين بغداد وأربيل.

وأشار هورامي إلى أن الوفد سيباشر مساء اليوم الأربعاء بمباحثاته في بغداد بلقاء وزيري المالية علي علاوي والنفط احسان عبد الجبار.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد قررت إرسال وفد إلى بغداد بعد إعلان التزامها بقانون تمويل العجز المالي "الاقتراض".

وتتوقع حكومة إقليم كوردستان أن ترسل بغداد مبلغ 320 مليار دينار شهريا بموجب اتفاق أبرم بين الجانبين في آب/أغسطس الماضي لحين التوصل إلى اتفاق بشأن ميزانية البلاد المالية لعام 2021.

وتكابد حكومة إقليم كردستان لصرف رواتب موظفي الدولة منذ أن أوقفت بغداد صرفها في نيسان/أبريل الماضي نتيجة خلافات عالقة منذ سنوات بشأن إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها.

وتزامن قطع الرواتب مع تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل تداعيات جائحة كورونا، ما فاقم الأزمة المالية في الإقليم.

وشهدت محافظة السليمانية احتجاجات على مدى الأيام السبعة الماضية على تأخر صرف الرواتب، وتخللتها أعمال عنف واسعة النطاق خلفت ضحايا وجرحى إضافة إلى إحراق مكاتب حزبية وحكومية.