وفد حكومة الإقليم يزور بغداد واستكمال اجراءات ارسال 700 مليار لتمويل رواتب كوردستان

شفق نيوز/ أعلن رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان أوميد صباح، يوم الخميس، أنه من المقرر أن يجري وفد حكومة الإقليم المفاوض للحكومة الاتحادية قريبا زيارة جديدة الى العاصمة بغداد بهدف حل الخلافات والقضايا العالقة بين الجانبين.

وقال صباح في تصريح للصحفيين اليوم، إن "مباحثاتنا مع بغداد شاملة وهي بشأن الموازنة وملف النفط، والمناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم (المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور)، وتسير نحو اتجاهات جيدة مع هذه الحكومة الاتحادية الحالية، والتي نشعر أن ابواباً جيدة مفتوحة للحوارات معها"، مؤكدا أن الحوار الخيار الأول لدينا في أي وقت كان.

وعن تمويل مرتبات الموظفين والعاملين في القطاع العام في الإقليم من قبل وزارة المالية العراقية، قال صباح، إن اجراءات ارسال مبلغ 700 مليار دينار تم استكمالها، ومن المقرر أن يتم البدء في توزيع المرتبات قريبا.