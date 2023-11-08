وفد حكومة الإقليم: السوداني قام بتأمين مستلزمات انتخابات برلمان كوردستان

شفق نيوز/ أعرب رئيس ديوان مجلس وزراء اقليم كوردستان أوميد صباح، يوم الأربعاء، عن شكره لرئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني إزاء قيامه بتأمين المتطلبات اللازمة للمضي بالانتخابات البرلمانية في الإقليم المزمع إجراؤها في شهر شباط من العام 2024.

ويرأس صباح وفد من حكومة الاقليم زار العاصمة بغداد، واجتماع في وقت سابق من صباح اليوم مع المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لمناقشة التحضيرات والاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات التشريعية في كوردستان.

وعقب الاجتماع عقد الوفد مؤتمراً صحفياً تحدث فيه عن المباحثات التي جرت بين الجانبين.

تتمة..